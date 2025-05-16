Трамп заявил, что не просил Израиль признать новое руководство Сирии

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту самолета по пути из ОАЭ в США, заявил одному из журналистов, что не просил Израиль признать новое руководство Сирии.

Он также подчеркнул, отмена американских санкций в отношении Сирии не будет являться сигналом для правительства Израиля о необходимости нормализации отношений с Дамаском. "Это просто то, что мы сочли правильным", – пояснил Трамп.

14 мая в ходе встречи с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа американский президент призвал нового сирийского лидера присоединиться к "соглашениям Авраама", нормализовав отношения с Израилем, потребовать от иностранных террористов, в том числе, палестинских, покинуть Сирию, и содействовать США в борьбе с "Исламским государством", вновь поднимающим голову.

Перед этим, 13 мая, Трамп объявил о снятии американских санкций с Сирии.