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Ближний Восток

Трамп заявил, что не просил Израиль признать новое руководство Сирии

Сирия
США
Дональд Трамп
время публикации: 16 мая 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 14:19
Трамп заявил, что не просил Израиль признать новое руководство Сирии
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту самолета по пути из ОАЭ в США, заявил одному из журналистов, что не просил Израиль признать новое руководство Сирии.

Он также подчеркнул, отмена американских санкций в отношении Сирии не будет являться сигналом для правительства Израиля о необходимости нормализации отношений с Дамаском. "Это просто то, что мы сочли правильным", – пояснил Трамп.

14 мая в ходе встречи с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа американский президент призвал нового сирийского лидера присоединиться к "соглашениям Авраама", нормализовав отношения с Израилем, потребовать от иностранных террористов, в том числе, палестинских, покинуть Сирию, и содействовать США в борьбе с "Исламским государством", вновь поднимающим голову.

Перед этим, 13 мая, Трамп объявил о снятии американских санкций с Сирии.

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