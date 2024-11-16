"Исламский джихад" подтвердил, что двое его лидеров убиты в ходе атаки ЦАХАЛа на штаб в Дамаске
время публикации: 16 ноября 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 14:31
"Исламский джихад" подтвердил, что двое его лидеров были убиты в результате атаки ЦАХАЛа на штаб террористической организации в Дамаске.
По словам источника, на которого ссылается AFP, речь идет об Абдельазизе аль-Минауи, члене политбюро "Исламского джихада", и Расми Абу Иссе, главе "внешнеполитического ведомства" террористической организации.
Напомним, ЦАХАЛ заявлял, что 14 ноября израильские ВВС атаковали в Дамаске штаб террористической организации "Исламский джихад".