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Ближний Восток

"Исламский джихад" подтвердил, что двое его лидеров убиты в ходе атаки ЦАХАЛа на штаб в Дамаске

Сирия
Исламский джихад
время публикации: 16 ноября 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 14:31
"Исламский джихад" подтвердил, что двое его лидеров убиты в ходе атаки ЦАХАЛа на штаб в Дамаске
AP Photo/Omar Sanadiki

"Исламский джихад" подтвердил, что двое его лидеров были убиты в результате атаки ЦАХАЛа на штаб террористической организации в Дамаске.

По словам источника, на которого ссылается AFP, речь идет об Абдельазизе аль-Минауи, члене политбюро "Исламского джихада", и Расми Абу Иссе, главе "внешнеполитического ведомства" террористической организации.

Напомним, ЦАХАЛ заявлял, что 14 ноября израильские ВВС атаковали в Дамаске штаб террористической организации "Исламский джихад".

Ближний Восток
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