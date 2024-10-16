Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии в Иране
время публикации: 16 октября 2024 г., 00:35 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 00:43
На нефтеперерабатывающем предприятии в иранском городе Шуштер произошел пожар. В социальных сетях жители города публикуют видео, на которых видные клубы черного дыма над предприятием.
Иранское агентство "Танзим" написало, что в тушении огня задействованы пожарные расчеты из соседних городов.
Губернатор Шуштера сообщил журналистам, что причиной пожара стал "человеческий фактор": водитель бензовоза врезался в топливное хранилище.
По предварительным данным погиб один человек и еще четыре получили травмы.
Власти Ирана утверждают, что ситуация на предприятии находится под контролем.
При этом иранские блогеры сообщают о том, что в местные больницы с предприятия доставлены десятки пострадавших с ожогами.