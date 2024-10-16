Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии в Иране

На нефтеперерабатывающем предприятии в иранском городе Шуштер произошел пожар. В социальных сетях жители города публикуют видео, на которых видные клубы черного дыма над предприятием.

Иранское агентство "Танзим" написало, что в тушении огня задействованы пожарные расчеты из соседних городов.

Губернатор Шуштера сообщил журналистам, что причиной пожара стал "человеческий фактор": водитель бензовоза врезался в топливное хранилище.

По предварительным данным погиб один человек и еще четыре получили травмы.

Власти Ирана утверждают, что ситуация на предприятии находится под контролем.

При этом иранские блогеры сообщают о том, что в местные больницы с предприятия доставлены десятки пострадавших с ожогами.