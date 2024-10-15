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Ближний Восток

Наим Касем: "Прекращение огня в Ливане неразрывно связано с Газой"

время публикации: 15 октября 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 21:45
Наим Касем: "Прекращение огня в Ливане неразрывно связано с Газой"
AP Photo/Bilal Hussein

Заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем в третий раз после ликвидации главаря этой террористической группировки Хасана Насраллы выступил c речью. Он заявил, что группировка готова к прекращению огня, но оно должно быть увязано с ситуацией в секторе Газы. В предыдущей речи такой увязки не было.

"Нас попросили прекратить огонь и отойти на десять километров от границы, чтобы не провоцировать Израиль. Но мы не откажемся от усилий по достижению прекращения огня в Газе. Мы не согласимся на требования не увязывать Ливан и Газу", – сказал он.

Представитель "Хизбаллы" также заявил, что группировка восстановила свою командную структуру и готова к продолжению военных действий. Он пригрозил увеличить дальность обстрелов и превратить в беженцев еще большее количество израильтян.

Это заявление прокомментировал президент Израиля Ицхак Герцог, который 15 октября побывал на севере и проведал военнослужащих, получивших ранения в результате удара БПЛА "Хизбаллы" по базе бригады "Голани".

"Он ошибается, как и его предшественники. Более того – он разделит их судьбу. Он не только недооценивает израильтян, он пытается скрыть горькую правду – тот факт, что он и его друзья навлекли на Ливан катастрофу", – сказал Герцог.

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