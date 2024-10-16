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Ближний Восток

На востоке Турции произошло землетрясение

время публикации: 16 октября 2024 г., 13:12 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 13:40
На востоке Турции произошло землетрясение
AP Photo/Wally Santana

В расположенной на востоке Турции провинции Малатья произошло 16 октября землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в округе Кале, в 40 километрах к востоку от города Малатья на глубине девяти километров. Информации о пострадавших на данный момент не поступило.

Подземные толчки также ощущались в сирийских провинциях Дейр аз-Зур и Хасаке.

Ближний Восток
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