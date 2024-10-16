На востоке Турции произошло землетрясение

В расположенной на востоке Турции провинции Малатья произошло 16 октября землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в округе Кале, в 40 километрах к востоку от города Малатья на глубине девяти километров. Информации о пострадавших на данный момент не поступило.

Подземные толчки также ощущались в сирийских провинциях Дейр аз-Зур и Хасаке.