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Ближний Восток

Ближневосточное турне Арагчи: "Положить конец агрессии в Ливане и Газе"

время публикации: 16 октября 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 10:38
Ближневосточное турне Арагчи: "Положить конец агрессии в Ливане и Газе"
Iranian Foreign Ministry via AP

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи прибыл с визитом в Амман. Как отмечает агентство IRNA, Иордания стала седьмой страной, которую посетил политик за последнее время. В программе турне также Египет и Турция.

Согласно пресс-службе ведомства, цель консультаций со странами региона – стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и прекращение огня в секторе Газы. "Сионистским преступлениям в Газе и Ливане будет уделено особое внимание", – передает агентство IRNA.

Арагчи также провел телефонные беседы с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Он сообщил, что Иран готов дать отпор на израильский удар и призвал положить конец "агрессии" в Ливане и Газе.

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