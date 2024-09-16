Несколько городов в Ливане не пустили в школы детей сирийских беженцев

Несколько ливанских муниципалитетов сообщили, что в новом учебном году пойти в школу смогут только те дети сирийских беженцев, чьи родители имеют вид на жительство. Регистрации в качестве беженца в ООН будет недостаточно.

В Ливане проживает более 800000 сирийцев, только 20% из них имеют вид на жительство, который выдает служба безопасности Ливана. Отношение к беженцам из Сирии в Ливане негативное, многие видят в них одну из причин глубокого экономического кризиса.

Международное право постулирует, что все дети должны иметь возможность ходить в школу. В 2023 году государства-спонсоры выделили Ливану 40 миллионов долларов на обеспечение нуждающимся детям, в том числе сирийским, возможность ходить в школу.

Министр просвещения Аббас Халаби заявил, что Ливан будет выполнять обязательства, накладываемые конвенцией по правам ребенка, согласно которой право на школьное образование есть у всех детей, независимо от статуса. Судя по действиям муниципалитетов, речь идет о декларации.