"Аль-Маядин" объявил, что силы ПВО хуситов сбили американский БПЛА в Йемене

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", объявил, что силы ПВО хуситов сбили американский беспилотник в районе Дамар в Йемене.

Тип беспилотника не указан. В соцсетях распространяется видео, на котором показано падение некого светящегося объекта (где и когда это было снято, что на самом деле изображено, не понятно).

Центральное командование армии США (Centcom) пока не комментирует заявление о сбитом в Йемене американском БПЛА. В X-блоге Centcom говорится только, что 15 сентября в Йемене была уничтожена еще одна ракетная установка хуситов.