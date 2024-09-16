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Ближний Восток

"Аль-Маядин" объявил, что силы ПВО хуситов сбили американский БПЛА в Йемене

время публикации: 16 сентября 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 08:00
"Аль-Маядин" объявил, что силы ПВО хуситов сбили американский БПЛА в Йемене
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", объявил, что силы ПВО хуситов сбили американский беспилотник в районе Дамар в Йемене.

Тип беспилотника не указан. В соцсетях распространяется видео, на котором показано падение некого светящегося объекта (где и когда это было снято, что на самом деле изображено, не понятно).

Центральное командование армии США (Centcom) пока не комментирует заявление о сбитом в Йемене американском БПЛА. В X-блоге Centcom говорится только, что 15 сентября в Йемене была уничтожена еще одна ракетная установка хуситов.

Ближний Восток
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