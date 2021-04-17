Иранские СМИ: установлена личность человека, причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе

В субботу, 17 апреля, иранские СМИ, в том числе информационное агентство Fars, сообщили, что спецслужбы установили личность человека, причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе.

Это – 43-летний Реза Карими, бежавший за границу за несколько дней до диверсии. Иранское государственное телевидение показало в эфире паспорт мужчины и его фотографию; сообщается, что он уроженец города Кашан. Каким образом Карими мог получить доступ к одному из самых засекреченных объектов Исламской Республики, не уточняется.

Власти заявили, что предпринимаются все необходимые действия, чтобы вернуть Резу Карими в Иран. В частности, подчеркивается, что Карими разыскивает Интерпол, выпустивший специальное "красное уведомление" – запрос о розыске и временном задержании указанного лица с перспективой его экстрадиции.

В телерепортаже об этом был показан некий документ (предположительно, "красное уведомление"), в котором содержалась история передвижений Карими: Испания, Объединенные Арабские Эмираты, Кения, Эфиопия, Катар, Турция, Уганда, Румыния и еще одна страна, название которой прочесть с экрана было невозможно.

Напомним, утром 11 апреля иранское государственное телевидение сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе. По словам чиновника, комментирующего это происшествие, авария произошла в распределительной электросети. Официальный представитель организации Бехруз Камальванди объявил, что "инцидент исчерпан", пострадавших нет, риска утечки радиации нет.

Власти Ирана начали расследование, чтобы установить причины происшедшего.

Уже на следующий день, 12 апреля, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая по государственному телевидению, обвинил в причастности к диверсии Израиль. Зариф стал первым официальным лицом в Иране, публично возложившим на Израиль ответственность за этот инцидент. "Сионисты хотят отомстить за наши успехи в отмене санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим", – сказал Зариф.

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Блэкаут поразил ядерный объект Ирана, вероятно, в результате израильской диверсии". Авторы публикации Ронен Бергман (известный специалист по деятельности израильских спецслужб), Рик Глэдстоун и Фарназ Фассихи отмечают, что сбой в подаче электроэнергии на ядерном объекте в Натанзе, где находятся центрифуги для обогащения урана, уже называют в руководстве Ирана "ядерным терроризмом". В Тегеране считают, что за "терактом" стоит Израиль.

Израиль не делал официальных заявлений по этому поводу, не подтверждая и не опровергая своей причастности к инциденту. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что слухи о возможности причастности израильских спецслужб к "аварии" на ядерном объекте в Натанзе наносят ущерб интересам Израиля. Он намекнул, что речь может идти о сознательной утечке информации с целью укрепления позиций "определенного политика". Ганц заявил, что он обратился к юридическому советнику правительства с просьбой провести расследование и установить, имела ли место утечка информации. По его словам, "болтовня о том, что было или чего не было" со ссылкой на "источники на Западе" наносит серьезный ущерб интересам Израиля и является скандалом. Ганц также отметил, что расследование будет также проведено оборонным ведомством.