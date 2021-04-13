Тегеран заявил о намерении отомстить за диверсию в Натанзе на территории "агрессора"

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил во вторник, 13 апреля: "Иран оставляет за собой право на действия против исполнителей, организаторов и покровителей, будет возмездие и ответ на территории агрессора. Вторым нашим ответом будет развитие мирной ядерной деятельности страны". (Цитируется по сообщению РИА Новости).

В свою очередь заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Исламская республика с 14 апреля приступает к обогащению урана до уровня 60%, сообщают агентство IRNA и сайт Press TV. По словам Аракчи, в МАГАТЭ направлено соответствующее уведомление. В заявлении Аракчи также сказано, что Иран установит дополнительно тысячу новых центрифуг на ядерном объекте в Натанзе.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утром 12 апреля, выступая по государственному телевидению, обвинил Израиль в причастности к диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Зариф стал первым официальным лицом в Иране, публично возложившим на Израиль ответственность за этот инцидент. "Сионисты хотят отомстить за наши успехи в отмене санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим", – сказал Зариф.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что поврежденные в результате диверсии центрифуги заменят на более современные. Он также сказал, что инцидент на ядерном реакторе в Натанзе можно рассматривать как "преступление против человечности", так как диверсия могла привести к "катастрофе", которая повлекла бы за собой многочисленные жертвы. Хатибзаде также сказал, что целью "диверсантов" был срыв переговоров по ядерной программе Ирана.

Иранские СМИ со ссылкой на чиновника министерства разведки Ирана сообщали, что иранские спецслужбы уже установили личность человека, который стоит за "саботажем" на ядерном объекте в Натанзе.

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в интервью агентству Tasnim заявил: "Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить, просел подвесной потолок в одной из операторских. К счастью, никто не пострадал, восстановить поврежденные участки можно уже в скором времени".

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Блэкаут поразил ядерный объект Ирана, вероятно, в результате израильской диверсии". Авторы публикации Ронен Бергман (известный специалист по деятельности израильских спецслужб), Рик Глэдстоун и Фарназ Фассихи отмечают, что сбой в подаче электроэнергии на ядерном объекте в Натанзе, где находятся центрифуги для обогащения урана, уже называют в руководстве Ирана "ядерным терроризмом". В Тегеране считают, что за "терактом" стоит Израиль.

NYT пишет, что представители американских и израильских спецслужб заявили, что Израиль в данной ситуации сыграл определенную роль. Два сотрудника разведки заявили, что причиной перебоя в подаче электричества на ядерном объекте в Натанзе был сильный взрыв, который полностью разрушил внутреннюю энергосистему, обеспечивавшую электричеством центрифуги, обогащавшие уран.

Официальные лица на условиях анонимности прокомментировали происшедшее, заявив, что данный инцидент нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран и что для восстановления производства в Натанзе может потребоваться не менее девяти месяцев, пишет NYT.

Утром 11 апреля иранское государственное телевидение сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе. По словам чиновника, комментирующего это происшествие, авария произошла в распределительной электросети.

Иранское агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI) передало, что на ядерном объекте в Натанзе произошел "инцидент, связанный с распределением электроэнергии".

Власти Ирана начали расследование, чтобы установить причины происшедшего.

Вскоре кувейтское издание "Аль-Кабас" объявило, что утром 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел взрыв. В публикации содержался намек на то, что к инциденту, по всей видимости, причастен Израиль.

Затем о вероятной причастности Израиля к этому инциденту сообщили и другие зарубежные СМИ. Вечером 11 апреля радиостанция "Кан Бет", а также 12-й и 13-й телеканалы израильского телевидения цитировали источник в разведке одной из стран Европы, который утверждает, что за "аварией" на ядерном объекте в Натанзе стоит "Мосад". По словам источника, к сбою в распределительной электросети на ядерном объекте привела "хакерская атака". Он также отметил, что Иран скрывает истинные масштабы ущерба.

31 марта Международное агентство по атомной энергии объявило, что Иран приступил к обогащению урана в подземном цехе комбината в Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m. В докладе МАГАТЭ говорилось, что обогащение урана ведется с помощью 174 центрифуг.

Отметим, что о строительстве подземного объекта в Натанзе вместо пострадавшего при взрыве цеха по сбору центрифуг, необходимых для обогащения урана, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Ахбар Салахи заявлял еще в августе 2020 года. В октябре МАГАТЭ подтвердило, что строительство началось, но тогда говорилось, что, по оценкам экспертов, потребуется еще много времени, чтобы его завершить.