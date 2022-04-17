Приписываемый Израилю удар заставил Иран перенести производство центрифуг

Через десять месяцев после диверсии на предприятии по производству центрифуг для обогащения урана в Карадже их изготовление было перенесено на другой объект. Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Учитывая их важность, мощности для производства центрифуг переведены в более безопасное место. Они уже возобновили работу. После террористической атаки в Карадже нам пришлось усилить меры безопасности. Значительная часть производства идет на новом объекте, часть переведена в Натанз и Исфахан".

Камальванди подчеркнул: инспекторы Международного агентства по атомной энергии не получат доступ к камерам видеонаблюдения, пока не будет подписан договор о возвращении США и Ирана к соглашению об иранской ядерной программе.

Удар по предприятию в Карадже был нанесен в июне 2021 года и привел к выводу из строя значительной части производственных мощностей. Согласно публикациям СМИ, в ходе атаки был задействован квадракоптер. Иран обвинил в нападении Израиль.