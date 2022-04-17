Посол Турции в США намекнул на совместное с Израилем противостояние Ирану

Центр стратегических исследований тель-авивского университета опубликовал статью посла Турции в Вашингтоне Хасан-Мурата Мерджана, посвященную израильско-турецким отношениям. Она была воспринята как призыв к совместному противостоянию иранской угрозе.

Как сообщают Arab News, дипломат призвал к расширению сотрудничества Израиля и Турции в энергетической и оборонной сферах. Он отметил, что две страны сталкиваются с одинаковыми угрозами. Он не упомянул Иран напрямую, но именно от режима аятолл исходит главная угроза еврейскому государству.

"Турция и Израиль – не просто партнеры. Они находятся в одном регионе, у них общее наследие и, что не менее важно, общее будущее. Сотрудничество наших стран позволит помешать тем, кто стремится дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - отмечает дипломат.

Мерджан входит в окружение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В прошлом он заявлял, что Иран, обладающий ядерным оружием, будет представлять значительную опасность для Турции.