Палестинцы обвиняют Израиль в убийстве тысяч эмбрионов

Агентство Reuters рассказывает, что в декабре 2023 года выпущенные израильтянами снаряды разрушили крупнейшую в секторе Газы клинику, занимавшуюся борьбой с бесплодием. В результате этого много пар навсегда лишились возможности завести детей.

В специальных емкостях в Центре экстракорпорального оплодотворения "Басма" хранилось 4000 эмбрионов и 1000 порций спермы и неоплодотворенных яйцеклеток. Все они были утрачены. Агентство отмечает, что это только один пример того, что выпало на долю 2,3 миллионов жителей сектора.

"Представьте, что эти 5000 жизней, 5000 потенциальных жизней значили для их родителей – будущих или бывших, не знаю, как точнее. По меньшей мере у половины этих пар уже нельзя забрать сперму или яйцеклетки", – говорит 73-летний руководитель клиники Баха ад-Дин Галаини.

Reuters рассказывает историю 32-летней Сабы Джафари, для которой ЭКО – единственный способ забеременеть. Женщина делится воспоминаниями о том, насколько экстракорпоральное оплодотворение тяжело физически и психологически.

В сентябре 2023 года ей, наконец, удалось забеременеть. Однако после нападения ХАМАСа на Израиль и ответных действий ЦАХАЛа она не могла находиться под медицинским наблюдением. Только перебравшись в Египет, ей удалось пройти УЗИ. Проверка показала, что она беременна двойней.

Однако сохранить беременность ей не удалось. Как и в предыдущие разы, произошел выкидыш. Из-за состояния здоровья забор у нее новых яйцеклеток невозможен. Несколько остававшихся эмбрионов погибли вместе с клиникой, где она проходила оплодотворение.