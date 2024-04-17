Глава правительства Катара: "Переговоры с ХАМАСом буксуют"

Премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани сообщил, что переговоры между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и обмене заложников на палестинских заключенных находятся "на деликатной стадии".

"Мы делаем все возможное, чтобы дело сдвинулось с места, но переговоры буксуют. Это деликатный этап, и мы прикладываем все усилия, чтобы изменить ситуацию", – сказал он.

Напомним, что террористическая группировка отвергла последнее предложение, сделанное посредниками. ХАМАС требует вывода израильских войск из сектора Газы и постоянного прекращения огня. Он также не готов освободить более 20 и 133 удерживаемых им заложников.