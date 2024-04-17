Глава правительства Катара: "Переговоры с ХАМАСом буксуют"
время публикации: 17 апреля 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 14:05
Премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани сообщил, что переговоры между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и обмене заложников на палестинских заключенных находятся "на деликатной стадии".
"Мы делаем все возможное, чтобы дело сдвинулось с места, но переговоры буксуют. Это деликатный этап, и мы прикладываем все усилия, чтобы изменить ситуацию", – сказал он.
Напомним, что террористическая группировка отвергла последнее предложение, сделанное посредниками. ХАМАС требует вывода израильских войск из сектора Газы и постоянного прекращения огня. Он также не готов освободить более 20 и 133 удерживаемых им заложников.
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