Иран направляет в Красное море фрегат "Джамаран"

Командующий военно-морскими силами Ирана Шахрам Ирани сообщил, что иранские боевые корабли начали сопровождать свои торговые суда в Красном море – на южных подступах к Суэцкому каналу. В Аденском заливе уже находится фрегат "Джамаран".

После иранского удара по Израилю и атак против судов, которые, по утверждениям режима аятолл, связаны с Израилем, в Тегеране опасаются симметричного ответа со стороны еврейского государства.

Напомним, что ситуация в Красном море обострилась несколько месяцев назад, когда поддерживаемые Ираном хуситы заявили, что объявляют войну Израилю, чтобы поддержать ХАМАС. Для обеспечения свободы мореходства была создана международная коалиция во главе с США.