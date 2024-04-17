Иран направляет в Красное море фрегат "Джамаран"
время публикации: 17 апреля 2024 г., 13:27 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 13:27
Командующий военно-морскими силами Ирана Шахрам Ирани сообщил, что иранские боевые корабли начали сопровождать свои торговые суда в Красном море – на южных подступах к Суэцкому каналу. В Аденском заливе уже находится фрегат "Джамаран".
После иранского удара по Израилю и атак против судов, которые, по утверждениям режима аятолл, связаны с Израилем, в Тегеране опасаются симметричного ответа со стороны еврейского государства.
Напомним, что ситуация в Красном море обострилась несколько месяцев назад, когда поддерживаемые Ираном хуситы заявили, что объявляют войну Израилю, чтобы поддержать ХАМАС. Для обеспечения свободы мореходства была создана международная коалиция во главе с США.