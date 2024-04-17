x
17 апреля 2024
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2024
|
17 апреля 2024
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Лидер "Исламского джихада": Израиль лишился сдерживающего потенциала

время публикации: 17 апреля 2024 г., 11:23 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 11:23
Лидер "Исламского джихада": Израиль лишился сдерживающего потенциала
(AP Photo/Hassan Ammar

Заместитель генерального секретаря террористической группировки "Исламский джихад" Мухаммад аль-Хинди заявил ливанскому телеканалу "Аль-Майядин", что в ночь на 14 апреля Израиль лишился своего сдерживающего потенциала.

"Потерпела крах вся израильская концепция сдерживания Ирана. Баланс сил меняется. У Америки свои проблемы и Израиль уже не может рассчитывать на ее поддержку, чтобы обеспечить региональную гегемонию. Это новые правила", – сказал главарь террористов.

По его словам, США не заинтересованы в региональной войне, особенно накануне выборов. Одновременно, он обвинил Запад в покровительстве "преступлениям, совершаемым оккупантами в секторе Газы", а также в соучастии в них.

Коснулся он и переговоров с Израилем. Заключенных аль-Хинди назвал "козырной картой сопротивления". Он также вновь заявил, что соглашение будет возможно только после вывода из Газы всех израильских войск.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 апреля 2024

Раиси: "Мы атаковали командные центры врага"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 апреля 2024

США намерены ужесточить санкции против Ирана после иранской атаки на Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 апреля 2024

Король Абдалла: "Иордания не станет ареной ирано-израильской войны"