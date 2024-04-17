Лидер "Исламского джихада": Израиль лишился сдерживающего потенциала

Заместитель генерального секретаря террористической группировки "Исламский джихад" Мухаммад аль-Хинди заявил ливанскому телеканалу "Аль-Майядин", что в ночь на 14 апреля Израиль лишился своего сдерживающего потенциала.

"Потерпела крах вся израильская концепция сдерживания Ирана. Баланс сил меняется. У Америки свои проблемы и Израиль уже не может рассчитывать на ее поддержку, чтобы обеспечить региональную гегемонию. Это новые правила", – сказал главарь террористов.

По его словам, США не заинтересованы в региональной войне, особенно накануне выборов. Одновременно, он обвинил Запад в покровительстве "преступлениям, совершаемым оккупантами в секторе Газы", а также в соучастии в них.

Коснулся он и переговоров с Израилем. Заключенных аль-Хинди назвал "козырной картой сопротивления". Он также вновь заявил, что соглашение будет возможно только после вывода из Газы всех израильских войск.