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Ближний Восток

Энергетический кризис в Иране: во многих провинциях закрыты школы и госучреждения

Иран
время публикации: 17 декабря 2024 г., 20:55 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 21:00
Энергетический кризис в Иране: во многих провинциях закрыты школы и госучреждения
AP Photo/Vahid Salemi

Несмотря на обладание вторыми по величине запасами природного газа и нефти, Иран переживает масштабный энергетический кризис. На фоне похолодания из-за нехватки топлива для отопления во многих провинциях были закрыты учебные заведения и государственные учреждения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал население снизить температуру в домах как минимум на два градуса.

Телеканал CNN передал, что в минувшие выходные школы и госучреждения были закрыты в северных провинциях Гилан, Голестан и Ардебиль, а также в Альборзе, к западу от Тегерана, в связи с необходимостью сократить потребление энергии.

CNN отмечает, что в ноябре в Иране были повышены цены на газ для домашних хозяйств для восполнения бюджета, хотя чиновники обвиняли частный сектор в чрезмерном потреблении. Специалисты указывают, что энергетический сектор Ирана давно страдает от системных сбоев из-за старения инфраструктуры и недостаточности мощностей для удовлетворения растущего спроса.

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