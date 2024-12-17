x
17 декабря 2024
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2024
|
17 декабря 2024
|
последняя новость: 18:52
17 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Арабские СМИ: ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Ходейде

США
Хуситы
Йемен
Великобритания
Красное море
время публикации: 17 декабря 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 18:21
Арабские СМИ: ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Ходейде
AP Photo

Арабские СМИ сообщают, что вечером 17 декабря ВВС США и Великобритании атаковали цели в Йемене.

Судя по имеющимся данным, были атакованы объекты боевиков "Ансар Аллах" (хуситы) в порту Ходейда, находящемся на Красном море. Сообщается о значительном материальном ущербе.

Днем ранее американская авиация нанесла удары по объектам хуситов в Сане.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 декабря 2024

Centcom: ВВС США нанесли удар по штабу хуситов в столице Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

ЦАХАЛ: над Средиземным морем перехвачен БПЛА, летевший из Йемена