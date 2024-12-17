Арабские СМИ: ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Ходейде

Арабские СМИ сообщают, что вечером 17 декабря ВВС США и Великобритании атаковали цели в Йемене.

Судя по имеющимся данным, были атакованы объекты боевиков "Ансар Аллах" (хуситы) в порту Ходейда, находящемся на Красном море. Сообщается о значительном материальном ущербе.

Днем ранее американская авиация нанесла удары по объектам хуситов в Сане.