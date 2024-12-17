Арабские СМИ: ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Ходейде
время публикации: 17 декабря 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 18:21
Арабские СМИ сообщают, что вечером 17 декабря ВВС США и Великобритании атаковали цели в Йемене.
Судя по имеющимся данным, были атакованы объекты боевиков "Ансар Аллах" (хуситы) в порту Ходейда, находящемся на Красном море. Сообщается о значительном материальном ущербе.
Днем ранее американская авиация нанесла удары по объектам хуситов в Сане.
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