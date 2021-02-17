Сирия и Израиль при содействии России ведут переговоры об "обмене пленными"

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что Дамаск при посредничестве России ведет переговоры с Израилем о сделке по "обмену пленными".

SANA заявляет, что Дамаск добивается освобождения двух заключенных израильских тюрем, проживавших ранее "на оккупированных сирийских Голанских высотах" – Нахаль аль-Макат и Диаба Каамуза. В обмен сирийские власти готовы отпустить молодую израильтянку, две недели назад "случайно" проникшую на территорию Сирии в районе Кунейтры и задержанную сирийскими силовиками.

После публикации этой информации агентством SANA Израиль подтвердил факт переговоров об освобождении израильтянки, проникнувшей на территорию Сирии.

По данным СМИ, ранее в Москве состоялись переговоры при участии главы Совета по национальной безопасности Меира Бен Шабата и координатора по вопросам пленных и пропавших без вести Ярона Блума. Подробности о переговорах не сообщаются.

Диаб Каамуз

Диаб Каамуз, житель деревни Раджар, был задержан 4 сентября 2016 года за попытку теракта в районе Хайфы.

31 июля 2016 года сельскохозяйственный рабочий нашел на обочине шоссе №90 сумку, а в ней два взрывных устройства. После тщательного изучения их следователи пришли к выводу, что взрывные устройства произведены боевиками "Хизбаллы" и нелегально переправлены в Израиль.

В ходе расследования выяснилось, что взрывные устройства получил 31-летний Диаб Каамуз, житель Раджара. Его отец – Сааб Каамуз, который являлся одновременно торговцем наркотиками и активистом "Хизбаллы", бежал в Ливан во время войны летом 2006 года. Позднее он возобновил связь с сыном и предложил передать ему взрывные устройства для осуществления теракта в многолюдном месте. Он также объяснил ему, как установить контакт с активистами "Хизбаллы" в Ливане.

Диаб Каамуз получил взрывные устройства, спрятал их в роще неподалеку от шоссе №90 и приступил к поиску места, подходящего для совершения теракта. В нескольких местах в Хайфе реализация теракта была невозможна из-за усиленной охраны. Тогда террорист начал проверять возможность совершить теракт в городе Нешер и на перекрестке Голани. Они привлек к подготовке теракта своих братьев 29-летнего Джамаля Каамуза и 34-летнего Юсуфа Каамуза, а также двоюродного брата 21-летнего Мухасана Каамуза. В состав группировки входили еще два жителя Раджар – 29-летний Адаль Авейнат и 21-летний Ибрагим Мамдух.

Диаб Каамуз был обвинен в шпионаже, оказании помощи врагу в войне против Израиля, вступлении в контакт с иностранным агентом, передаче секретной информации врагу, вступлении в преступный сговор, незаконном хранении оружия, попытке контрабанды оружия.

Нахаль аль-Макат

Вместе с Каамузом Израиль должен, согласно опубликованной информации, передать Сирии жительницу деервни Мадждаль-Шамс Нахаль аль-Макат. В израильских СМИ нет информации об этой женщине, однако агентство SANA в июне 2020 года публиковало информацию о том, что Нахаль аль-Макат, сестра приговоренного к 27 годам за террористическую деятельность Садаки Сулимана аль-Маката, была приговорена "оккупационным судом" к трем годам тюремного заключения за подстрекательство и к штрафу в размере полутора тысяч долларов.