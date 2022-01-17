В Алжире проходит конференция по палестинскому примирению

Как сообщает панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм", на проходящей в Алжире конференции по палестинскому национальному примирению ХАМАС представил свой план по преодолению раскола на палестинской улице.

Предложение исламистов предусматривает реформу Организации освобождения Палестины – судя по всему, речь идет о присоединении к ней ХАМАСа. Также предлагается провести выборы как на палестинских территориях, так и среди беженцев и начать национальный диалог без предварительных условий.

Помимо ХАМАСа, в конференции участвуют ФАТХ, "Исламский джихад", Народный фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины и группировка "Народный фронт – объединенное командование".

Попытки преодолеть раскол на палестинской улице и провести выборы, которые восстановили бы легитимность органов власти ПА начались вскоре после того, как в 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе Газы. Покончить с разногласиями группировкам не удается.