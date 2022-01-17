Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 15°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 января 2022 г., 10:36

В Алжире проходит конференция по палестинскому примирению

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Алжире проходит конференция по палестинскому примирению

Как сообщает панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм", на проходящей в Алжире конференции по палестинскому национальному примирению ХАМАС представил свой план по преодолению раскола на палестинской улице.

Предложение исламистов предусматривает реформу Организации освобождения Палестины – судя по всему, речь идет о присоединении к ней ХАМАСа. Также предлагается провести выборы как на палестинских территориях, так и среди беженцев и начать национальный диалог без предварительных условий.

Помимо ХАМАСа, в конференции участвуют ФАТХ, "Исламский джихад", Народный фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины и группировка "Народный фронт – объединенное командование".


Попытки преодолеть раскол на палестинской улице и провести выборы, которые восстановили бы легитимность органов власти ПА начались вскоре после того, как в 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе Газы. Покончить с разногласиями группировкам не удается.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:36 В Алжире проходит конференция по палестинскому примирению
10:22 Ливан и США опровергли сообщения о поставках в Ливан израильского газа
12:16 В результате дождей затоплены многие районы сектора Газы
10:07 В перестрелке с контрабандистами на сирийской границе убит офицер армии Иордании
10:28 Белый дом задерживает перевод UNRWA $150 млн, пока агентство не докажет, что деньги не пойдут на террор
19:38 Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу
13:26 Эрдоган позвонил Герцогу и принес соболезнования в связи со смертью матери президента Израиля
12:38 Полковник сирийских спецслужб приговорен в Германии к пожизненному заключению
10:56 Забастовка транспортников парализовала Ливан
10:43 ХАМАС обнаружил у берегов Газы израильского дельфина-диверсанта
Загрузка...