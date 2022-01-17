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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 января 2022 г., 10:22

Ливан и США опровергли сообщения о поставках в Ливан израильского газа

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Ливан и США опровергли сообщения о поставках в Ливан израильского газа

Министерство энергетики Ливана опровергло публикации израильских СМИ, согласно которым Израиль начнет поставки газа в Ливан, через территорию Сирии и Ливана. Утверждалось, что посредником на переговорах выступили США.

Государственный департамент США также выступил с опровержением публикации. "Сообщения СМИ о том, что США помогли достичь энергетического соглашения между Израилем и Ливаном не соответствуют истине", - сообщил Госдеп.

Ранее сообщалось, что в Ливан будет поставляться египетский газ – через территорию Иордании и Сирии и с одобрения США. Соглашение было воспринято как фактическое признание администрацией Джо Байдена победы режима Башара Асада в гражданской войне.


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