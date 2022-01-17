Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 15°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 января 2022 г., 12:07

В Иране возвращена в тюрьму французская ученая

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иране возвращена в тюрьму французская ученая

В Иране вновь взята под стражу французский антрополог Фариба Адельха, у которой есть и иранское гражданство. Причиной этого, как утверждает пресс-служба тюремной системы, стали многочисленные нарушения условий домашнего ареста.

"К сожалению, г-жа Адельха нарушала условия десятки раз. Мы неоднократно ее предупреждали, но она не изменила своего поведения. Так что ей пришлось вернуться в тюрьму", - заявил заместитель главы юридической системы Казем Гарибабади.

Напомним, что всемирно известный специалист по шиитскому направлению ислама, директор Института политических исследований Sciences Po по научной деятельности Фариба Адельха и ее коллега Ролан Маршаль были арестованы в июне 2019 года.


Маршаль был освобожден в марте 2019 года в рамках сделки по обмену. Однако Фарибу, приговоренную к пяти годам лишения свободы за угрозу национальной безопасности, режим аятолл отпускать отказывается, поскольку у нее, помимо французского, есть и иранское гражданство.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 04 октября 2020
Антрополог Фарида Адельха временно освобождена из иранской тюрьмы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:36 Хуситы заявили, что атаковали нефтехранилище и аэропорт Абу-Даби
12:07 В Иране возвращена в тюрьму французская ученая
10:36 В Алжире проходит конференция по палестинскому примирению
10:22 Ливан и США опровергли сообщения о поставках в Ливан израильского газа
12:16 В результате дождей затоплены многие районы сектора Газы
10:07 В перестрелке с контрабандистами на сирийской границе убит офицер армии Иордании
10:28 Белый дом задерживает перевод UNRWA $150 млн, пока агентство не докажет, что деньги не пойдут на террор
19:38 Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу
13:26 Эрдоган позвонил Герцогу и принес соболезнования в связи со смертью матери президента Израиля
12:38 Полковник сирийских спецслужб приговорен в Германии к пожизненному заключению
Загрузка...