В Иране возвращена в тюрьму французская ученая

В Иране вновь взята под стражу французский антрополог Фариба Адельха, у которой есть и иранское гражданство. Причиной этого, как утверждает пресс-служба тюремной системы, стали многочисленные нарушения условий домашнего ареста.

"К сожалению, г-жа Адельха нарушала условия десятки раз. Мы неоднократно ее предупреждали, но она не изменила своего поведения. Так что ей пришлось вернуться в тюрьму", - заявил заместитель главы юридической системы Казем Гарибабади.

Напомним, что всемирно известный специалист по шиитскому направлению ислама, директор Института политических исследований Sciences Po по научной деятельности Фариба Адельха и ее коллега Ролан Маршаль были арестованы в июне 2019 года.

Маршаль был освобожден в марте 2019 года в рамках сделки по обмену. Однако Фарибу, приговоренную к пяти годам лишения свободы за угрозу национальной безопасности, режим аятолл отпускать отказывается, поскольку у нее, помимо французского, есть и иранское гражданство.