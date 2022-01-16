В результате дождей затоплены многие районы сектора Газы

14-16 января в секторе Газы в результате интенсивных дождей были затоплены многие районы, причинен значительный материальный ущерб домам и имуществу, передает агентство Wafa.

Наибольший ущерб причинен районам Тель аль-Хауа, Аль-Рималь аль-Джануби, аз-Зайтун, Ашкула, Аль-Туффа, Шейх-Радуан.

На фоне сложных погодных условий в Газе произошло не менее восьми тяжелых автомобильных аварий. Девять домов пострадали от пожаров, возникших в результате использования обогревателей в холодную погоду.

Руководство ХАМАСа неоднократно ранее обвиняло власти Израиля в затоплении сектора Газы: обычно хамасовская администрация утверждает, что израильские власти открывают шлюзы на нескольких плотинах, расположенных недалеко от границы с сектором Газы, что приводит к затоплению района вади Газа. Власти Израиля эти обвинения отвергают. Основной причиной регулярных "сезонных" затоплений сектора Газы является разрушенная система водослива и забитые мусором стоки для дождевой воды.