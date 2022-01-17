В Саудовской Аравии возобновит работу миссия Ирана при ОИС
Три иранских дипломата прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы после шестилетнего перерыва открыть представительство Исламской республики Иран при Организации исламского сотрудничества. Штаб-квартира ОИС базируется в Джидде.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что дипломаты получили въездные визы, и выразил надежду, что в скором времени возобновит работу и посольство Ирана в Эр-Рияде.
Отношения между двумя государствами были прерваны в 2016 году, когда после казни в Саудовской Аравии шиитского активиста по обвинению в терроре в Иране был совершены нападения на дипмиссии королевства. В последние месяцы ведутся переговоры о восстановлении отношений.
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