В Саудовской Аравии возобновит работу миссия Ирана при ОИС

Три иранских дипломата прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы после шестилетнего перерыва открыть представительство Исламской республики Иран при Организации исламского сотрудничества. Штаб-квартира ОИС базируется в Джидде.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что дипломаты получили въездные визы, и выразил надежду, что в скором времени возобновит работу и посольство Ирана в Эр-Рияде.

Отношения между двумя государствами были прерваны в 2016 году, когда после казни в Саудовской Аравии шиитского активиста по обвинению в терроре в Иране был совершены нападения на дипмиссии королевства. В последние месяцы ведутся переговоры о восстановлении отношений.