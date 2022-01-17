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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 января 2022 г., 14:31

В Саудовской Аравии возобновит работу миссия Ирана при ОИС

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В Саудовской Аравии возобновит работу миссия Ирана при ОИС

Три иранских дипломата прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы после шестилетнего перерыва открыть представительство Исламской республики Иран при Организации исламского сотрудничества. Штаб-квартира ОИС базируется в Джидде.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что дипломаты получили въездные визы, и выразил надежду, что в скором времени возобновит работу и посольство Ирана в Эр-Рияде.

Отношения между двумя государствами были прерваны в 2016 году, когда после казни в Саудовской Аравии шиитского активиста по обвинению в терроре в Иране был совершены нападения на дипмиссии королевства. В последние месяцы ведутся переговоры о восстановлении отношений.


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