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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 января 2022 г., 12:36

Хуситы заявили, что атаковали нефтехранилище и аэропорт Абу-Даби

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Хуситы заявили, что атаковали нефтехранилище и аэропорт Абу-Даби

Йеменские хуситы заявили, что взрывы на нефтехранилище в окрестностях Абу-Даби и пожар в Международном аэропорту Абу-Даби стали результатом их авиаударов, в ходе которых были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что на нефтехранилище в промышленной зоне Муссафа сгорели три резервуара, принадлежащих компании ADNOC. Пожар в аэропорту привел к приостановке полетов.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов пока не признали, что подверглись атаке хуситов. Однако представители полиции сообщили, что в обоих местах обнаружены фрагменты летательных аппаратов, которые могут принадлежать и БПЛА.


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