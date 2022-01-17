Хуситы заявили, что атаковали нефтехранилище и аэропорт Абу-Даби

Йеменские хуситы заявили, что взрывы на нефтехранилище в окрестностях Абу-Даби и пожар в Международном аэропорту Абу-Даби стали результатом их авиаударов, в ходе которых были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что на нефтехранилище в промышленной зоне Муссафа сгорели три резервуара, принадлежащих компании ADNOC. Пожар в аэропорту привел к приостановке полетов.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов пока не признали, что подверглись атаке хуситов. Однако представители полиции сообщили, что в обоих местах обнаружены фрагменты летательных аппаратов, которые могут принадлежать и БПЛА.