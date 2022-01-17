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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 января 2022 г., 20:56

СМИ: в Израиле опасаются атаки на Эйлат из Йемена с помощью БПЛА-смертников

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СМИ: в Израиле опасаются атаки с помощью БПЛА-смертников из Йемена на Эйлат

Вечером 17 января телеканал "Кан-11" передал, что в Израиле следят за происходящим в Йемене и ОАЭ после того, как с помощью беспилотников были атакованы стратегические объекты рядом с Абу-Даби.

Ответственность за эту атаку взяли хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что в ближайшее время будет обнародована подробная информация о проведенной атаке.

Телеканал "Кан-11" передал, что в службах безопасности Израиля обращают внимание на то, что движение "Ансар Аллах" поддерживается Ираном и, по своей сути, является его сателлитом. Последней атакой хуситы продемонстрировали, что их беспилотники могут преодолевать огромные расстояния. И поэтому в Иерусалиме опасаются, что атака, подобная той, которой подверглись объекты возле столицы ОАЭ, может быть осуществлена с территории Йемена против объектов в Эйлате. Отметим, что сюжете телеканала говорилось, что расстояние между Йеменом и ОАЭ приблизительно равно расстоянию от Йемена до Эйлата. Но это не так: расстояние до Эйлата, как минимум, в два раза больше, чем от северо-восточной границы Йемена до Абу-Даби.


Тем временем министерство иностранных дел ОАЭ распространило заявление, в котором говорится, что Арабские Эмираты сохраняют за собой право ответить на атаку беспилотников на город Абу-Даби.

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