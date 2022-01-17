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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 января 2022 г., 16:21

Хуситы нанесли удар по ОАЭ, трое погибших

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Хуситы нанесли удар по ОАЭ, трое погибших

По меньшей степени три человека погибли и шестеро получили ранения в результате удара хуситов по стратегическим объектам, расположенным рядом с Абу-Даби – столицей Объединенных Арабских Эмиратов. При атаке задействовались беспилотные летательные аппараты.

Значительный ущерб нанесен нефтехранилищу, расположенному в промышленной зоне Мусаффа. Здесь взорвались три резервуара и погибли люди – граждане Индии и Пакистана. В Международном аэропорту Абу-Даби начался пожар на складе, аэропорт прекратил работу.

Пресс-служба суннитской коалиции сообщила, что сумела перехватить восемь БПЛА, выпущенных по объектам, расположенным на территории Саудовской Аравии.


В последние недели интенсивность ударов, наносимых по Саудовской Аравии поддерживаемыми Ираном хуситами, значительно возросла. Королевству пришлось обратиться к региональным союзникам с просьбой предоставить новые ракеты-перехватчики для ПВО.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 января 2022
Хуситы заявили, что атаковали нефтехранилище и аэропорт Абу-Даби

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