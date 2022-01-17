Хуситы нанесли удар по ОАЭ, трое погибших

По меньшей степени три человека погибли и шестеро получили ранения в результате удара хуситов по стратегическим объектам, расположенным рядом с Абу-Даби – столицей Объединенных Арабских Эмиратов. При атаке задействовались беспилотные летательные аппараты.

Значительный ущерб нанесен нефтехранилищу, расположенному в промышленной зоне Мусаффа. Здесь взорвались три резервуара и погибли люди – граждане Индии и Пакистана. В Международном аэропорту Абу-Даби начался пожар на складе, аэропорт прекратил работу.

Пресс-служба суннитской коалиции сообщила, что сумела перехватить восемь БПЛА, выпущенных по объектам, расположенным на территории Саудовской Аравии.

В последние недели интенсивность ударов, наносимых по Саудовской Аравии поддерживаемыми Ираном хуситами, значительно возросла. Королевству пришлось обратиться к региональным союзникам с просьбой предоставить новые ракеты-перехватчики для ПВО.