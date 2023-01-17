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    Ближний Восток

    Источник: Иран направляет на украинский фронт 150 боевиков "Хизбаллы" для управления беспилотниками

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    Источник: Иран направляет на украинский фронт 150 боевиков
    AP Photo/Hussein Malla

    Иранцы планируют направить 150 боевиков "Хизбаллы", действующих в Сирии, на украинский фронт, чтобы помочь российским военным управлять иранскими беспилотниками, пишет сайт Abu Ali Express.

    В публикации сказано, что в конце декабря 2022 года этих боевиков "Хизбаллы" собирали в офицерском клубе в Димасе (к западу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном).

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    Когда эта группа должна отправиться на украинский фронт, Abu Ali Express не сообщает.

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    Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой". В Сирии российские военные контактировали и сотрудничали с "Хизбаллой". Но неясно, почему иранцы направляют на украинский фронт не своих инструкторов, а боевиков "Хизбаллы". Не исключено, что речь идет об отправке ливанских боевиков не только для поддержки российских военных, но и для приобретения боевого опыта применения иранских ударных БПЛА.

    Ранее ходили слухи о попытках властей РФ привлечь "добровольцев" из числа боевиков "Хизбаллы" для участия в "специальной военной операции" против Украины. Возможно, небольшие группы боевиков из Сирии действительно принимали участие в войне на территории Украины (подтвержденной информации по этому поводу нет).

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    Израильский сайт Nziv в октябре 2022 года писал, что сотни сирийских военнослужащих из состава так называемых "Сил Тигра" (25-й дивизии специального назначения армии Асада), которыми командует полковник Сухель аль-Хасан, были направлены в зону боевых действий в Украину. Сообщалось и потерях в их рядах.

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    Российские военные применяют против Украины иранские БПЛА-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131, а также разведывательные БПЛА Mohajer-6. Ожидаются поставки из Ирана в РФ новых партий БПЛА этого типа, а также дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 9 Октября 2022
    СМИ: сирийские "Силы Тигра" понесли первые потери в Украине, их командир может сместить Асада
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