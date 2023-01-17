94 государства, в том числе друзья Израиля, требуют отменить санкции против ПА

94 государства подписали открытое письмо, в котором они призывают Израиль отказаться от антипалестинских санкций, введенных в ответ на попытки Палестинской администрации инициировать преследование Израиля Международным уголовным судом.

В конце декабря 2022 года Генеральная ассамблея ООН по палестинской инициативе приняла резолюцию, в которой призвала суд начать расследование израильской поселенческой деятельности. В документе Израиль обвиняется в аннексии палестинских земель.

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В ответ правительство еврейского государства ввело персональные санкции против членов палестинского руководства. Так, министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики был лишен удостоверения VIP. Из налогов, собранных для ПА, удержана сумма компенсаций жертвам террора.

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Эти санкции и стали основанием для открытого письма, под которым поставили подписи, в том числе, представители 57 государств Организации исламского сотрудничества и 27 государств Евросоюза. Среди последних – Германия, Литва, Эстония и Румыния, поддержавшие Израиль в ходе голосования по резолюции ООН.

"Независимо от позиции, занятой каждым государством в отношении резолюции, мы отвергаем санкции в ответ на обращение в Международный суд для консультации, а в более широком контексте – в ответ на резолюцию ООН. Мы требуем пересмотра решения", – говорится в письме.