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Ближний Восток

AP: израильская делегация прилетела в Каир для переговоров

время публикации: 17 июля 2024 г., 17:05 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 17:05
AP: израильская делегация прилетела в Каир для переговоров
AP Photo/Mahmoud Illean

Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на трех сотрудников аэропорта в Каире, что 17 июля в Египет прибыла израильская делегация для продолжения переговоров по освобождению заложников.

Сотрудники аэропорта также сообщают, что в составе делегации шесть человек.

В Израиле это официально не подтверждают.

Ранее израильская общественная телерадиокомпания "Кан" сообщала, что глава "Мосада" Дади Барнеа должен был вылететь на этой неделе для продолжения переговоров в Доху, однако его поездка была отменена.

Также сообщалось о серьезных разногласиях между переговорной группой и главой правительства Биньямином Нетаниягу, который требует в качестве одного из условий не отводить ЦАХАЛ от "филадельфийского коридора". Этого условия не было в изначальном израильском предложении.

Ранее Нетаниягу на заседании военно-политического кабинета заявил, что "заложники страдают, но они живы".

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