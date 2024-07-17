AP: израильская делегация прилетела в Каир для переговоров

Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на трех сотрудников аэропорта в Каире, что 17 июля в Египет прибыла израильская делегация для продолжения переговоров по освобождению заложников.

Сотрудники аэропорта также сообщают, что в составе делегации шесть человек.

В Израиле это официально не подтверждают.

Ранее израильская общественная телерадиокомпания "Кан" сообщала, что глава "Мосада" Дади Барнеа должен был вылететь на этой неделе для продолжения переговоров в Доху, однако его поездка была отменена.

Также сообщалось о серьезных разногласиях между переговорной группой и главой правительства Биньямином Нетаниягу, который требует в качестве одного из условий не отводить ЦАХАЛ от "филадельфийского коридора". Этого условия не было в изначальном израильском предложении.

Ранее Нетаниягу на заседании военно-политического кабинета заявил, что "заложники страдают, но они живы".