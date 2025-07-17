x
17 июля 2025
|
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июля 2025
|
17 июля 2025
|
последняя новость: 10:46
17 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пожар в торговом центре на востоке Ирака, десятки погибших

время публикации: 17 июля 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 10:20
Пожар в торговом центре на востоке Ирака, десятки погибших
AP Photo/Hadi Mizban

По меньшей мере 77 человек погибли в результате пожара, происшедшего в торговом центре города аль-Кут на востоке Ирака. Ведутся поисково-спасательные работы. Причина пожара пока не установлена.

"Мы составили список из 59 человек, чья личность установлена, однако одно из найденных тел так сильно обгорело, что идентифицировать его крайне сложно. Есть еще погибшие, которых нам пока не удалось достать из-под завалов", – заявил представитель муниципалитета Али аль-Майяхи.

Ведется следствие. По заявлению властей, предварительные выводы расследования будут представлены в 48-часовой срок. Однако уже выписан ордер на арест владельца торгового центра.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook