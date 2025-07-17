Пожар в торговом центре на востоке Ирака, десятки погибших

По меньшей мере 77 человек погибли в результате пожара, происшедшего в торговом центре города аль-Кут на востоке Ирака. Ведутся поисково-спасательные работы. Причина пожара пока не установлена.

"Мы составили список из 59 человек, чья личность установлена, однако одно из найденных тел так сильно обгорело, что идентифицировать его крайне сложно. Есть еще погибшие, которых нам пока не удалось достать из-под завалов", – заявил представитель муниципалитета Али аль-Майяхи.

Ведется следствие. По заявлению властей, предварительные выводы расследования будут представлены в 48-часовой срок. Однако уже выписан ордер на арест владельца торгового центра.