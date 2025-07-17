Аш-Шараа: сирийцы не боятся войны с Израилем

Президент переходного периода Сирии Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) в "обращении к нации" заявил, что сирийцы не боятся войны с Израилем и что сирийские вооруженные силы готовы сражаться, передает агентство Reuters.

"Сирийский народ всегда готов бороться за свою честь. Мы – народ этой земли и способны противостоять посягательствам Израиля. Мы стремимся привлечь к ответственности тех, кто причинил зло нашему народу друзов", – сказал аш-Шараа. Он заявил, что Израиль "стремится разрушить Сирию с момента падения прошлого режима", "стремится превратить нашу землю в арену хаоса". "Мы способны пресечь его попытки", – заверил сирийский президент.

Обращаясь к сирийским друзам, аш-Шараа назвал их защиту "главным приоритетом". "Община друзов – неотъемлемая часть нашей нации. Сирия никогда не станет местом раскола, разъединения или раздора внутри своего народа. Мы заверяем вас, что защита ваших прав и свободы – наш главный приоритет, и мы отвергаем любые попытки перетянуть вас на чужую сторону или посеять раскол в наших рядах. Мы все – партнёры в этой стране", – заверил аль-Джулани.

Ранее власти Сирии вновь заявили о прекращении огня в Ас-Суэйде и о начале отвода вооруженных сил из этого региона на юге страны с преимущественно друзским населением.

Представитель министерства обороны Сирии подтвердил местной радиостанции "Шам FM" начало вывода правительственных войск из района Ас-Суэйда после размещения там сил внутренней безопасности. Источник отметил, что отвод войск мог бы происходить быстрее, если бы не удары ЦАХАЛа.

В ночь на 17 июля катарский телеканал "Аль-Джазира" передал, что израильские ВВС атаковали штаб вооруженных сил Сирии в провинции Латакии, на западе страны. О других действиях со стороны ЦАХАЛа в Сирии минувшей ночью не сообщалось.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсудил ситуацию в Сирии со всеми заинтересованными сторонами. "Сегодня вечером мы согласовали конкретные шаги для прекращения этой тревожной и ужасающей ситуации. Это потребует от всех сторон выполнения своих обязательств, чего мы от них и ожидаем", – добавил он.

Министерство иностранных дел Сирии поблагодарило США и арабские страны за усилия по урегулированию кризиса. В заявлении МИДа также выражена готовность "работать со всеми заинтересованными сторонами, стремящимися к миру и стабильности".

На этой неделе ЦАХАЛ атаковал множество военных объектов в Сирии, в том числе в Дамаске, после того, как боевики-бедуины и поддержавшие их вооруженные силы нынешних сирийских властей совершили нападения на друзов в Ас-Суэйде. Были убиты сотни друзов, в том числе несколько лидеров друзской общины. Понесли потери и их противники.