Появились слухи об убийстве в Тегеране экс-президента Махмуда Ахмадинежада, его офис это опровергает

Во вторник, 17 июня, несколько онлайн-изданий на фарси сообщили, что в Тегеране совершено покушение на экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По данным телеканала, в политика стреляли, и он убит.

Об этом также сообщило азербайджанское телевидение AzTV.

Офис Ахмадинежада распространил заявление, опровергающее это сообщение. "Мы информируем широкую общественность в Иране и тех, кому не безразличен доктор Ахмадинежад. что слух, распространяемый в киберпространстве о слуге иранского народа, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отметим, что в нескольких иранских онлайн-изданиях высказывается подозрение, что за распространением слухов об убийстве экс-президента стоит Израиль.

https://www.kebnanews.ir/news/500844/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4