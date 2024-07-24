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Ближний Восток

Иранская оппозиция: КСИР попытался устранить бывшего президента Ирана Ахмадинежада

время публикации: 24 июля 2024 г., 16:08 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 16:10
Иранская оппозиция: КСИР попытался устранить бывшего президента Ирана Ахмадинежада
AP Photo/Vahid Salemi

Согласно сайту иранской оппозиции Iran International, несколько дней назад была предпринята попытка покушения на бывшего президента Исламской республики Иран Махмуда Ахмадинежада.

Политик и его окружение должны были поехать в расположенный на северо-западе Ирана город Зенджан для участия в религиозной церемонии. Осматривая его автомобиль Toyota Land Cruiser, начальник охраны обратил внимание на плохую работу кондиционера и пересадил Махмуда на другую машину.

Когда президентский конвой проехал четверть дороги, у Toyota Land Cruiser, в которой находились сопровождающие лица, отказали руль и тормоза. Машина совершила несколько оборотов и врезалась в другой автомобиль, водителю которого потребовалась госпитализация.

За два дня до поездки внедорожник Ахмадинежада был доставлен в автосервис администрации президента для ремонта кондиционера. Как пишет Iran International, оттуда автомашину забрали в специальный гараж Корпуса стражей исламской революции, где узлы и были выведены из строя.

Отметим, что в ходе второй президентской каденции у Ахмадинежада были плохие отношения с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи. Попытки бывшего президента вновь выставить свою кандидатуру пресекались Советом стражей, подчиняющимся аятолле.

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