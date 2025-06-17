МИД Ирана призвал положить конец "навязанной Израилем войне"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи призвал международное сообщество приложить усилия, чтобы положить конец ирано-израильской войне. "Чтобы остановить навязанную нам войну, нужны немедленные действия", – сказал он.

"Мир должен четко и однозначно осудить наглую агрессию, которой нет и не может быть оправдания. Не позволяйте агрессору прятаться за навороченной ложью. У вас есть необходимый для осуждения мандат", – сказал чиновник.