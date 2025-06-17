В восстании банкоматов в Иране обвиняют группу хакеров "Хищный воробей"

Масштабная кибератака на иранские финансовые институты парализовала деятельность одного из крупнейших банков Ирана. Как сообщает 12 канал ИТВ, за кибератакой стоит считающаяся произраильской хакерская группа "Хищный воробей" (Predatory Sparrow, или "Гонджешке дарранде" (фарси).

В результате атаки пострадал один из крупнейших иранских банков "Сепах", который ассоциируется с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР). Иранское новостное агентство FARS сообщает, что отключены банкоматы, возникли проблемы с кредитными картами, электронный портал банка недоступен. "Хищный воробей" сумел также проникнуть в банковские системы иранской полиции и нанести им серьезный ущерб.

Представители группы заявили, что данные банка "Сепах" в результате атаки были уничтожены. Хакеры обвиняют банк в обходе международных санкций и финансировании террористической деятельности иранского режима, включая создание баллистических ракет и военную ядерную программу.

"Вот что происходит с учреждениями, действующими ради выполнения террористических фантазий диктатора, – подчеркивается в заявлении хакерской группы. – Мы благодарим храбрых иранцев, чья помощь сделала возможной эту операцию".