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Ближний Восток

ОАЭ сообщили о столкновении двух танкеров к востоку от Ормузского пролива

ОАЭ
время публикации: 17 июня 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 11:46
ОАЭ сообщили о столкновении двух танкеров к востоку от Ормузского пролива
APIRIB News Agency via AP

Береговая охрана Объединенных Арабских Эмиратов сообщила, что в Оманском море, примерно в 40 километрах к востоку от портового города Хаур-Факкан, произошло столкновение двух танкеров.

С одного их них были эвакуированы 24 моряка. Речь идет о танкере Adalynn, который ходит под флагом Антигуа и Барбуда. Название второго судна на данном этапе не называется.

Ранее британская компания по обеспечению безопасности на море Ambrey сообщила об инциденте, происшедшем к востоку от Хаур-Факкана, к востоку от Ормузского пролива – важнейшей артерии, соединяющей Персидский залив с Индийским океаном.

Ambrey заявляла, что инциденте "не связан с безопасностью", то есть речь идет о несчастном случае, а не о нападении.

Ближний Восток
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Ambrey сообщает об инциденте около Ормузского пролива