ОАЭ сообщили о столкновении двух танкеров к востоку от Ормузского пролива

Береговая охрана Объединенных Арабских Эмиратов сообщила, что в Оманском море, примерно в 40 километрах к востоку от портового города Хаур-Факкан, произошло столкновение двух танкеров.

С одного их них были эвакуированы 24 моряка. Речь идет о танкере Adalynn, который ходит под флагом Антигуа и Барбуда. Название второго судна на данном этапе не называется.

Ранее британская компания по обеспечению безопасности на море Ambrey сообщила об инциденте, происшедшем к востоку от Хаур-Факкана, к востоку от Ормузского пролива – важнейшей артерии, соединяющей Персидский залив с Индийским океаном.

Ambrey заявляла, что инциденте "не связан с безопасностью", то есть речь идет о несчастном случае, а не о нападении.