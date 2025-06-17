Южный флот Ирана спешно покинул порт Бендер-Аббаса

Как сообщает сайт The Maritime Executive, корабли Южного флота Ирана, базирующиеся в расположенном на юго-востоке Исламской республики порту Бендер-Аббас, спешно и практически одновременно покинули порт.

Согласно спутниковым фотографиям сделанным 14 июня, они находятся на внешнем рейде. Два десантных корабля проекта "Хенгам" – "Тонб" и "Лаван", стоящие на якоре, находятся под сопровождением эсминца класса "Мундже", фрегата класса "Альванд" и разведывательного корабля "Загрос".

На фотографии 16 июня все эти корабли стоят на якоре. Вместе с ними находятся плавучие платформы КСИР для запуска беспилотников "Шахид Багери" и "Шахид Мадхави" и военный корабль "Макран". В порту остались только корабли, находящиеся в ремонте, и патрульные лодки.

Скорее всего, речь идет о рассредоточении на случай удара по базе Бендер-Аббас. Однако издание отмечает, что размещение кораблей на внешнем рейде тактически не оправданно, и скорее всего, мы видим только первый этап рассредоточения.