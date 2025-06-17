Трамп высмеял Макрона

Президент США Дональд Трамп, который по возвращению в Вашингтон с саммита "Большой семерки" созвал Совет национальной безопасности, выступил с новыми резкими заявлениями в социальных сетях.

"Ирану стоило бы подписать соглашение, которое я предложил им подписать. Какой стыд, какое пренебрежение жизнями людей. У Ирана не должно быть ядерного оружия. Я говорил об этом неоднократно. Все должны немедленно покинуть Тегеран", – написал он.

"Ищущий пиара президент Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7, чтобы работать над перемирием между Израилем и Ираном. Ошибка! Он понятия не имеет, зачем я лечу в Ваашингтон, и это точно не имеет отношения к перемирию. Это гораздо большее. Умышленно или нет, но Эммануэль всегда ошибается", – говорится в другом заявлении Трампа в социальной сети Truth.

Согласно западным публикациям, у израильских ВВС возникли трудности с уничтожением части иранской ядерной инфраструктуры, расположенной на значительной глубине – например, комбината в Фордо. Решить проблему могли бы американские тяжелые бомбардировщики B-52 и B-2 c бомбами GBU-57.