Fars: при атаке Израилем телецентра в Тегеране погибли три человека

Как сообщает агентство Fars, возросло до трех человек число сотрудников государственной телерадиокомпании Ирана, погибших в результате удара израильской авиации по телецентру в Тегеране.

Напомним: министр обороны Исраэль Кац в своем блоге в соцсети Х подтвердил нанесение удара израильскими ВВС по иранской радио- и телевещательной корпорации, которую назвал "управлением пропаганды и подстрекательства иранского режима".

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, в котором объясняет нанесение удара по зданию в Тегеране, в котором располагается иранская радио- и телевещательная корпорация.

"ВВС ЦАХАЛа осуществили точный удар по медиацентру иранского режима, который использовался вооруженными силами Ирана для военной деятельности. Этот центр использовался вооруженными силами для планирования и осуществления военных операций под гражданским прикрытием с использованием технических и материальных средств центра".