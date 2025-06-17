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Ближний Восток

Fars: при атаке Израилем телецентра в Тегеране погибли три человека

Иран
Израиль
время публикации: 17 июня 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:40
Fars: при атаке Израилем телецентра в Тегеране погибли три человека
AP

Как сообщает агентство Fars, возросло до трех человек число сотрудников государственной телерадиокомпании Ирана, погибших в результате удара израильской авиации по телецентру в Тегеране.

Напомним: министр обороны Исраэль Кац в своем блоге в соцсети Х подтвердил нанесение удара израильскими ВВС по иранской радио- и телевещательной корпорации, которую назвал "управлением пропаганды и подстрекательства иранского режима".

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, в котором объясняет нанесение удара по зданию в Тегеране, в котором располагается иранская радио- и телевещательная корпорация.

"ВВС ЦАХАЛа осуществили точный удар по медиацентру иранского режима, который использовался вооруженными силами Ирана для военной деятельности. Этот центр использовался вооруженными силами для планирования и осуществления военных операций под гражданским прикрытием с использованием технических и материальных средств центра".

Ближний Восток
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