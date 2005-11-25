"Хизбалла" потерпела поражение на выборах в Ливане

Согласно данным, опубликованным министерством иностранных дел Ливана, поддерживаемая Ираном шиитская группировка "Хизбалла" и ее сторонники на прошедших 15 мая выборах лишились большинства в ливанском парламенте.

Сама "Хизбалла" получает 31 мандат, но ее христианские союзники, Движение свободных патриотов, будет представлено 18 депутатами. Крупнейшей христианской фракцией станут "Ливанские силы", получившие 20 мандатов. Они пользуются поддержкой Саудовской Аравии.

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Если в парламенте, избранном в 2018 году, был всего один кандидат, избранный на платформе радикальных реформ и противостояния истеблишменту, на этот раз сторонники реформ провели в парламент 16 человек. Многие из них победили представителей проиранского блока.

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В парламенте Ливана 128 мест, которые делятся поровну между мусульманами и христианами. Правительство традиционно назначается на основе консенсуса. Неясно, сохранится ли эта тенденция, поскольку сторонники перемен считают ответственной за ливанский кризис политическую элиту в целом.