Суд ОАЭ отменил смертный приговор израильтянке, обвиняемой в контрабанде наркотиков
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Во вторник, 17 мая, апелляционный суд Объединенных Арабских Эмиратов отменил смертный приговор в адрес гражданки Израиля Фидаы Киван, признанной виновной в контрабанде наркотиков.
Адвокат женщины, Ахмад Саид аль-Мазруи, утверждает, что Фидаа хранила наркотики не для торговли.
31 мая апелляционный суд ОАЭ вновь рассмотрит дело Киван, адвокаты которой намерены изменить стратегию защиты женщины.
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Ахмад Саид аль-Мазруи - адвокат, нанятый семьей Киван в ОАЭ. На заседании суда 17 мая также присутствовал израильский адвокат Мордехай Цивин, который занимается делами, связанными с международным правом.
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