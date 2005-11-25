adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 25°
Тель-Авив:
17 - 23°
Эйлат:
23 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
Ближний Восток

Суд ОАЭ отменил смертный приговор израильтянке, обвиняемой в контрабанде наркотиков

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Ахмад Саид аль-Мазруи и Мордехай Цивин
Фото предоставлено Мордехаем Цивиным

Во вторник, 17 мая, апелляционный суд Объединенных Арабских Эмиратов отменил смертный приговор в адрес гражданки Израиля Фидаы Киван, признанной виновной в контрабанде наркотиков.

Адвокат женщины, Ахмад Саид аль-Мазруи, утверждает, что Фидаа хранила наркотики не для торговли.

31 мая апелляционный суд ОАЭ вновь рассмотрит дело Киван, адвокаты которой намерены изменить стратегию защиты женщины.

adv_10 m_ar_1

Ахмад Саид аль-Мазруи - адвокат, нанятый семьей Киван в ОАЭ. На заседании суда 17 мая также присутствовал израильский адвокат Мордехай Цивин, который занимается делами, связанными с международным правом.

adv_11 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 1 Мая 2022
Приговоренная к смерти израильтянка просит наследника престола Абу Даби о помиловании
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 5 Апреля 2022
Суд ОАЭ приговорил гражданку Израиля к смертной казни за контрабанду наркотиков
adv_12 ar_middle_wwh
adv_13 ar_middle_yandex
adv_14 ar_middle_mobile_yandex
adv_15 ar_right_wwh
adv_16 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

18:30 Суд ОАЭ отменил смертный приговор израильтянке, обвиняемой в контрабанде наркотиков
18:20 ЦАХАЛ впервые проводит учения по проведению полномасштабной военной операции против Ирана
17:58 Финляндия и Швеция подают совместную заявку в NATO
17:33 МУС направил в Украину экспертов для расследования военных преступлений
16:42 Новый командующий CENTCOM прибыл с первым визитом в Израиль
15:25 Итоги валютных торгов 17 мая 2022 года: курс доллара резко снизился, значительное понижение курса евро
14:53 Замминистра по делам религий Каана назначен ответственным за празднование на горе Мерон
14:29 На стройке в Кирьят-Гате бульдозер задавил одного из рабочих
adv_17 ar_right_2
adv_18 ar_right_3
adv_19 ar_right_4
adv_20 ar_right_5