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Ближний Восток

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы", восстанавливавшего террористическую инфраструктуру

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 17 мая 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 12:39
ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы", занимавшегося восстановлением террористической инфраструктуры организации.

В субботу, 17 мая, беспилотник ВВС ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Балат эль-Гамагим на юге Ливана, уничтожив террориста.

Восстановление террористической инфраструктуры является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Ближний Восток
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