ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы", восстанавливавшего террористическую инфраструктуру

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы", занимавшегося восстановлением террористической инфраструктуры организации.

В субботу, 17 мая, беспилотник ВВС ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Балат эль-Гамагим на юге Ливана, уничтожив террориста.

Восстановление террористической инфраструктуры является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.