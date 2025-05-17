ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы", восстанавливавшего террористическую инфраструктуру
время публикации: 17 мая 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 12:39
ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы", занимавшегося восстановлением террористической инфраструктуры организации.
В субботу, 17 мая, беспилотник ВВС ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Балат эль-Гамагим на юге Ливана, уничтожив террориста.
Восстановление террористической инфраструктуры является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.