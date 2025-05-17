Йеменские СМИ: жертвами атаки ВВС ЦАХАЛа на хуситские объекты стали более 10 человек

Йеменские СМИ утверждают, что в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на хуситские объекты в порту Ходейда погибли не менее 12 человек.

Напомним, 16 мая порты Ходейда и Ас-Салиф подверглись атаке израильских ВВС в ходе операции "Красные закаты".

В атаке приняли участие 15 самолетов, которые сбросили более 30 боеприпасов на объекты с целью уничтожения портов, используемых хуситами для переброски оружия.