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Ближний Восток

Йеменские СМИ: жертвами атаки ВВС ЦАХАЛа на хуситские объекты стали более 10 человек

Йемен
Хуситы
время публикации: 17 мая 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 11:43

Йеменские СМИ утверждают, что в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на хуситские объекты в порту Ходейда погибли не менее 12 человек.

Напомним, 16 мая порты Ходейда и Ас-Салиф подверглись атаке израильских ВВС в ходе операции "Красные закаты".

В атаке приняли участие 15 самолетов, которые сбросили более 30 боеприпасов на объекты с целью уничтожения портов, используемых хуситами для переброски оружия.

Ближний Восток
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