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Ближний Восток

Президент Ирана: Трамп одновременно говорит о мире и угрожает

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 17 мая 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 10:29
Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан
Iranian Presidency Office via AP

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что президент США Дональд Трамп одновременно говорит о мире и угрожает, пишет Reuters.

"Чему мы должны верить? С одной стороны, он говорит о мире, а с другой – угрожает самыми передовыми средствами массовых убийств", – сказал Пезешкиан.

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит ядерные переговоры с США, но не боится угроз Трампа. "Мы не хотим войны", – добавил он.

Напомним: на днях США и Иран провели четвертый раунд переговоров по ядерной программе режима аятолл. Стороны оценили переговоры как продуктивные, несмотря на то, что Иран продолжает настаивать на своем праве обогащать уран.

Ближний Восток
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