Президент Ирана: Трамп одновременно говорит о мире и угрожает

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что президент США Дональд Трамп одновременно говорит о мире и угрожает, пишет Reuters.

"Чему мы должны верить? С одной стороны, он говорит о мире, а с другой – угрожает самыми передовыми средствами массовых убийств", – сказал Пезешкиан.

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит ядерные переговоры с США, но не боится угроз Трампа. "Мы не хотим войны", – добавил он.

Напомним: на днях США и Иран провели четвертый раунд переговоров по ядерной программе режима аятолл. Стороны оценили переговоры как продуктивные, несмотря на то, что Иран продолжает настаивать на своем праве обогащать уран.