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Ближний Восток

СМИ подтверждают гибель начальника отдела пропаганды "Хизбаллы" в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 17 ноября 2024 г., 14:16 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 14:33
СМИ подтверждают гибель начальника отдела пропаганды "Хизбаллы" в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту
AP Photo/Hussein Malla

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на источники в руководстве "Хизбаллы" подтверждает, что глава отдела пропаганды этой организации (начальник пресс-службы) Мухаммад Афиф был убит в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в центре Бейрута.

Телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", заявляет об одном убитом и трех раненых.

Официально "Хизбалла" гибель Афифа пока не подтвердила.

Ранее сообщалось, что ракета попала в здание между Содеко и Рас ан-Набаа. В здании располагались офисы правящей сирийской партии "Баас", "Сирийской социальной националистической партии" и другие учреждения.

Генеральный секретарь сирийской партии "Баас" в Ливане Али Хиджази заявил, что его не было в здании в момент атаки.

Ближний Восток
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