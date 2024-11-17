СМИ подтверждают гибель начальника отдела пропаганды "Хизбаллы" в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на источники в руководстве "Хизбаллы" подтверждает, что глава отдела пропаганды этой организации (начальник пресс-службы) Мухаммад Афиф был убит в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в центре Бейрута.

Телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", заявляет об одном убитом и трех раненых.

Официально "Хизбалла" гибель Афифа пока не подтвердила.

Ранее сообщалось, что ракета попала в здание между Содеко и Рас ан-Набаа. В здании располагались офисы правящей сирийской партии "Баас", "Сирийской социальной националистической партии" и другие учреждения.

Генеральный секретарь сирийской партии "Баас" в Ливане Али Хиджази заявил, что его не было в здании в момент атаки.