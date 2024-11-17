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Ближний Восток

РИА Новости: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в центре Бейрута

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 17 ноября 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 13:47
РИА Новости: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в центре Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в центре Бейрута, сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

"Ракета попала в здание между Содеко и Рас ан-Набаа. В здании находится офис Сирийской социальной националистической партии", – заявил собеседник агентства.

"Сирийская социальная националистическая партия" (ССНП) – ультраправая, националистическая политическая партия в Сирии и Ливане. Выступает за создание "национального государства", которое охватывает сегодняшнюю Сирию, Ливан, турецкую провинцию Хатай, Израиль, Палестинскую автономию, Синайский полуостров, Кипр, Иорданию, Ирак и Кувейт. В настоящее время боевики ССНП принимают активное участие в гражданской войне в Сирии на стороне режима Башара Асада. Их активность сосредоточена в сельских районах на север от Латакии, в провинции Хомс, Хама и Дараа, окрестностях Дамаска и Суэйды. ССНП сотрудничает с "Хизбаллой".

Ближний Восток
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