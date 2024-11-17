Хуситы объявили о поражении целей в районе Яффо и Ашкелона

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил о том, что боевики группировки "Ансар Аллах" в воскресенье, 17 ноября, успешно атаковали "жизненно важные и военные" объекты в Яффо и Ашкелоне.

По словам Сарии, атака была осуществлена с использованием ударных БПЛА.

17 ноября около 9:00 в районе Явне и Нес-Циона была активирована система раннего предупреждения. Военные сообщили о перехвате БПЛА, прилетевшего с востока.