x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 19:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 19:50
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы объявили о поражении целей в районе Яффо и Ашкелона

Хуситы
время публикации: 17 ноября 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 19:36
Хуситы объявили о поражении целей в районе Яффо и Ашкелона
"Ансар Аллах"

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил о том, что боевики группировки "Ансар Аллах" в воскресенье, 17 ноября, успешно атаковали "жизненно важные и военные" объекты в Яффо и Ашкелоне.

По словам Сарии, атака была осуществлена с использованием ударных БПЛА.

17 ноября около 9:00 в районе Явне и Нес-Циона была активирована система раннего предупреждения. Военные сообщили о перехвате БПЛА, прилетевшего с востока.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2024

408-й день войны: ЦАХАЛ наносит удары по целям в Ливане и Газе, погибли трое военнослужащих. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2024

Тревога в Явне, Нес-Ционе и окрестностях: взрыв в районе Пальмахим. ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА