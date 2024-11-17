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Ближний Восток

Армия Ливана сообщила о гибели военнослужащего в результате удара ЦАХАЛа

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 17 ноября 2024 г., 16:51 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 16:56
Армия Ливана сообщила о гибели военнослужащего в результате удара ЦАХАЛа
AP Photo/Hussein Malla

Вооруженные силы Ливана в воскресенье, 17 ноября, заявили, что один военнослужащий регулярной ливанской армии был убит, еще трое получили ранения в результате удара ЦАХАЛа по армейскому посту в Аль-Мари в районе Хасбайя на юге Ливана.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

Аль-Мари находится в 4 км от границы Израиля, недалеко от горы Хермон.

Ближний Восток
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