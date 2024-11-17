Армия Ливана сообщила о гибели военнослужащего в результате удара ЦАХАЛа
время публикации: 17 ноября 2024 г., 16:51 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 16:56
Вооруженные силы Ливана в воскресенье, 17 ноября, заявили, что один военнослужащий регулярной ливанской армии был убит, еще трое получили ранения в результате удара ЦАХАЛа по армейскому посту в Аль-Мари в районе Хасбайя на юге Ливана.
ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.
Аль-Мари находится в 4 км от границы Израиля, недалеко от горы Хермон.
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