Армия Ливана сообщила о гибели военнослужащего в результате удара ЦАХАЛа

Вооруженные силы Ливана в воскресенье, 17 ноября, заявили, что один военнослужащий регулярной ливанской армии был убит, еще трое получили ранения в результате удара ЦАХАЛа по армейскому посту в Аль-Мари в районе Хасбайя на юге Ливана.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

Аль-Мари находится в 4 км от границы Израиля, недалеко от горы Хермон.