"Аль-Маядин": в результате ударов ВВС ЦАХАЛа на востоке Ливана шестеро убитых
время публикации: 17 ноября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:03
Телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", сообщил о шести убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в трех деревнях в районе Бекаа, на востоке Ливана.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
Ранее ливанские источники сообщали, что ночью и утром 17 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в южной части Бейрута.
Кроме того, сообщаелось, что ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Абе, на юге Ливана.