"Аль-Маядин": в результате ударов ВВС ЦАХАЛа на востоке Ливана шестеро убитых

Телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", сообщил о шести убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в трех деревнях в районе Бекаа, на востоке Ливана.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Ранее ливанские источники сообщали, что ночью и утром 17 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в южной части Бейрута.

Кроме того, сообщаелось, что ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Абе, на юге Ливана.