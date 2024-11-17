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Ближний Восток

"Аль-Маядин": в результате ударов ВВС ЦАХАЛа на востоке Ливана шестеро убитых

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 17 ноября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:03
"Аль-Маядин": в результате ударов ВВС ЦАХАЛа на востоке Ливана шестеро убитых
AP Photo/Hassan Ammar

Телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", сообщил о шести убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в трех деревнях в районе Бекаа, на востоке Ливана.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Ранее ливанские источники сообщали, что ночью и утром 17 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в южной части Бейрута.

Кроме того, сообщаелось, что ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Абе, на юге Ливана.

Ближний Восток
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